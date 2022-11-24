طقس اليوم.. أمطار متفاوتة بمعظم المناطق وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.
وأضاف أنه ستتكوّن سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ونوه إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية والقريات وطريف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة في مكة المكرمة والرياض والدمام، و26 درجة في المدينة المنورة، و30 درجة في جدة، و21 درجة في أبها).