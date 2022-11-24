4 قرارات من “فينسيتش” كادت تحرم الأخضر من إنجازه أمام الأرجنتين

طغى الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022، على الأداء الهزيل للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش والذي أثار غضب الجماهير السعودية بسبب قراراته المثيرة للجدل، والتي كادت تغير مجرى المباراة في أكثر من مرة.
أولى قرارات الحكم المثيرة للجدل كانت احتساب ركلة جزاء مبكرة لمنتخب الأرجنتين سجل منها هدفه الوحيد، والتي احتسبها بداعي وجود مسك للاعب الأرجنتين داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ركنية، رغم أن كرة مشابهة للاعب إنجلترا هاري ماغواير أمام إيران ولم يحتسبها الحكم باعتبارها كرة مشتركة.
وأغفل الحكم إشهار أي بطاقة للاعبي الأرجنتين رغم الخشونة الزائدة والدخول المتهور في أكثر من لقطة، في المقابل كان “سخيًا” للغاية في منح لاعبي الأخضر البطاقات الصفراء والتي أَشْهَرَها لـ6 لاعبين هم علي البليهي، سالم الدوسري، سعود عبدالحميد، نواف العابد ومحمد العويس.
كذلك أغفل الحكم العودة إلى تقنية الفيديو بعدما أظهرت الإعادة وجود دفع من لاعب الأرجنتين على اللاعب ياسر الشهراني أدت لاصطدامه بالعويس وهو ما أدى لإصابته القوية، ورغم ذلك لم يعد الحكم للـ VAR أو يشهر حتى بطاقة صفراء. وفق “أخبار 24”.
واحتسب الحكم 8 دقائق وقتاً محتسباً بدلًا من الضائع لكنه فاجأ الجميع بمد الوقت بداعي توقف اللعب أثناء علاج الشهراني، لكن الوقت المحتسب كان مبالغًا فيه جدًا ما أثار استياء الجماهير السعودية في المدرجات والتي لم تتوقف عن إطلاق الصفارات حتى أنهى الحكم اللقاء عند الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع.