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جديد المحليات > “المرور” يوضح كيفية السيطرة على المركبة حال هطول الأمطار
24/11/2022   4:42 م

“المرور” يوضح كيفية السيطرة على المركبة حال هطول الأمطار

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دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار مع السير بسرعات منخفضة، حتى يمكن السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

وأوضحت الإدارة العامة أنه أثناء الأمطار يحدث انزلاق للمركبة عندما يتحرك الإطار فوق المياه، نتيجة قلة تماسكه وثباته على الطريق، وبالتالي مع زيادة السرعة تزداد معدلات الانزلاق، لارتفاع المسافة مابين الإطار وأرضية الطريق.

وشهدت عدة مناطق في المملكة اليوم (الخميس) معدلات هطول أمطار مرتفعة، الأمر الذي دفع بعض المحافظات إلى غلق عدد من الطرق والأنفاق، وتأجيل الدراسة بعدد من المدارس والجامعات، مع إعلان حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح كيفية السيطرة على المركبة حال هطول الأمطار

جديد المحليات
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