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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات
24/11/2022   4:41 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع حالات التعافي والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 9 حالات عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825332 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 90 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812681 حالة، فيما انخفض معدل الحالات الحرجة، إذ غادرت 5 حالات غرفة العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 48 حالة.

وأشارت إلى انخفاض الوفيات، حيث سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9426 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأنه تم تسجيل ارتفاع في منحنى حالات الوفاة، حيث سجلت وفاة 3 حالات، مقارنة بيوم أمس الذي شهد حالتَيْ وفاة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9454 حالة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات

جديد المحليات
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