“إنفاذ” يعلن إقامة 15 مزاداً لبيع أكثر من 100 عقار بمختلف المناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الخميس)، إقامة 15 مزادًا علنيًا ما بين حضوريا وإلكترونيا، لبيع ما يتجاوز 100 عقار بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة.
وأوضح المركز أن المزادات ستُقام في الفترة ما بين 26 نوفمبر و2 ديسمبر من العام الحالي، فيما تتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ.
وتبدأ المزادات بمزاد القصيم الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمنطقة القصيم، ثم مزاد ظلال طيبة الإلكتروني لعرض عقارين بالمدينة المنورة، وبعده مزاد خزام الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمحافظة جدة، ثم مزاد سحائب الجنوب الإلكتروني لعرض 18 عقارًا في كلٍ من جازان والمظيلف ومنطقة عسير.
بعد ذلك سيتم إجراء مزاد العارض الإلكتروني لعرض 6 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني لعرض عقارين بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد رؤى نجد الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 20 عقارًا في كلٍ من دومة الجندل وسكاكا، ثم مزاد صفوة الرياض الإلكتروني لعرض 3 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 10 عقارات بمدينة القريات.
وإثر ذلك سيتم إجراء مزاد نفائس الزلفي الإلكتروني لعرض 16 عقارًا بمدينة الزلفي، ثم مزاد نفائس الزلفي الحضوري لعرض 14 عقارًا بمحافظة الزلفي، ثم مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد الخيرات للخبرات الحضوري ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات الزراعية المتخصصة في محافظة الدلم، ثم مزاد على بضائع لمستودع شركة إنتاج بجدة، ثم مزاد محتويات ورشة حدادة في مدينة الطائف. وفق “أخبار 24”.
و”إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.