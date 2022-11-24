رغم تعليق الدراسة.. إدارات مدارس بجدة تجبر معلميها على الحضور

طالب بعض مديري مدارس تعليم جدة، المعلمين بالحضور للدوام اليوم (الخميس) ومتابعة سير عملهم بشكل طبيعي في ظل الظروف المناخية الحالية، معللين بأن تعليق تعليم جدة للدراسة يشمل الطلاب فقط لا المعلمين.
وأكدت عددٌ من المعلمات لـ”أخبار24″، أن إداراتهم طالبتهم بالحضور وإنهاء الأعمال المتبقية عليهم، على الرغم من غزارة الأمطار التي بدأت من السابعة والنصف صباحاً واستمرت بشدتها حتى الساعة 11:30 صباحاً.
ومن جهة أخرى، كشفت بعض المعلمات أن إداراتهم أعطتهم الحرية لمن يستطيع الحضور للتوقيع ثم الانصراف فقط مؤكدة بأن مَن لم يستطع الحضور بسبب غزارة الأمطار لن يرفع اسمه في سجلات الغائبات، فيما أشارت مدارس أخرى إلى أن التعليق يشمل الطلاب والمعلمين خاصة مع ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والطرقات الرئيسية.
يُذكر أن تعليم جدة أعلن مساء أمس الأربعاء تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة لضمان سلامة الطلاب والطالبات، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مع تأجيل اختبارات اليوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ليوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني.