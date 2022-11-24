لأول مرة.. المملكة تستضيف قمة المجلس العالمي للسفر للسياحة

تستضيف المملكة للمرة الأولى النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ابتداءً من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر هذا العام، بمشاركة قادة قطاع السياحة حضوريًا، بخلاف مشاهدتها من مختلف أنحاء العالم عبر ميتافيرس.
ويتاح للحاضرين عبر البث المباشر مشاهدة الجلسات الحوارية والتفاعل معها عبر ميتافيرس ، وهو ما يُمكّن المستثمرين المهتمين في كل أنحاء العالم من اكتشاف فرص الاستثمار والمشاركة في العديد من الجلسات التي سيتم بثها مباشرة من الرياض.
وصممت تجربة المشاهدة بطريقة جذابة وسهلة الاستخدام، حيث تدعم ميتافيرس عن طريق الواقع المعزز أسلوبًا مبتكرًا في تفاعل المتواجدين حضوريًا وافتراضيًا، ويمكن للحاضرين إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم ومشاهدة الجلسات الحية المتاحة وتحديد المواعيد مع العارضين في القمة.
ومن جانبه أوضح وزير السياحة ، أحمد بن عقيل الخطيب أن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC تُقام في الرياض مع دخول قطاع السياحة حقبة جديدة من الازدهار، إذ ستجمع القمّة قادةً عالميين من القطاعين العام والخاص، لتكون بذلك حجر أساس لبناء مستقبل أفضل ومشرق يستحقه القطاع.
ويلتقي في الرياض تحت شعار “السفر من أجل مستقبلٍ أفضل”، كبار المسؤولين ورواد القطاع في القمّة، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خلال جلساتٍ متعددة لمناقشة التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد-19. وفق “أخبار 24”.
ويعد استخدام ميتافيرس في القمة مثالًا على أرض الواقع لإستراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، والتي أطلقت مطلع العام الجاري وتمتد لثلاث سنوات كخطوة أساسية لتطوير القطاع، حيث تشمل الإستراتيجية عددًا من البرامج والمبادرات لتطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع.