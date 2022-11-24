سمو محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز بن ربيع الشريف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٤/٣٠هـ سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز بن ربيع الشريف وأعضاء المجلس والأمين العام .
واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء على أهم أعمال الغرفة ومشاريعها وجهودها السابقة وأبرز المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التنموية التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية ومن ذلك الملتقى الاقتصادي الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة .
وثمن سمو المحافظ الدور الفاعل للغرفة التجارية ورجال الأعمال بدفع عجلة التنمية، ودورهم المهم في تحقيق أهدافها الرؤية ، واكد سموه على ضرورة تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة بما يعود بالنفع على المحافظة وسكانها ، متمنياً للجميع التوفيق .