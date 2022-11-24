“الصحة”: رفع جاهزية المستشفيات والمراكز لمواجهة الحالات الناتجة عن موجة الأمطار بجدة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بمحافظة جدة عبدالله الغامدي عن رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة الحوادث الناتجة عن الحالة الماطرة في جدة.
وقال الغامدي لـ”أخبار 24″ إن مستشفيات والمراكز الصحية في محافظة جدة قد رفع جاهزيتها القصوى لمواجهته أي حوادث ناتجة- عن الحالة الماطرة التي تمر فيها المحافظة
وأضاف أنه في حالة عدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات أو المراكز الصحية بسبب إغلاق الطرق في جدة فبالامكان تحميل تطبيق صحتي أو الاتصال على الرقم 937 للاستفسارات الصحية
وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق اليوم جاهزيتها القصوى، تزامُناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض من محافظاتها.
وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، جاهزية غرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ 98 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية كما تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس.
وناشد بلجون المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية لمحتاجيها.
وأكد الغامدي أن حالات الربو قد تكون مصاحبة بعد الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة حيث تم نشر توعية عن ذلك على حساب وزارة الصحة .