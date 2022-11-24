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جديد المناطق > شاهد.. الإسعاف الجوي يتدخل لنقل مصابي حـادث شرق الرياض
24/11/2022   4:46 م

شاهد.. الإسعاف الجوي يتدخل لنقل مصابي حـادث شرق الرياض

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تدخل الإسعاف الجوي قبل قليل لنقل مصابي حادثٍ مروريٍّ وقع في حي الندوة شرق الرياض على امتداد طريق خريص.

وبحسب مصادر “أخبار  24” نتج الحادث جراء اصطدام سيارة “أكسنت” بالحاجز الحديدي لمقسم كهرباء يقع بين حارتَي الطريق، وأسفر الحادث عن 3 إصابات حالتان منها خفيفتان نُقلتا عن طريق فرق الهلال الأحمر لتلقيا العلاج، وحالة خطيرة تم نقلها عبر الإسعاف الجوي.

وباشر الحادث فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، والمرور، كما شهد موقعَ الحادث تجمهرٌ كبير للمركبات والمارة.

شاهد.. الإسعاف الجوي يتدخل لنقل مصابي حـادث شرق الرياض

جديد المناطق
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