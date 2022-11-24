بالصور.. سمو محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم ومساعديه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٤/٣٠هـ، سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج . أ.د خالد بن عبدالله العتيبي يرافقه المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية .
واستعرض أ . د /العتيبي خلال اللقاء خطط وبرامج إدارة التعليم والأهداف المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وثمن سمو المحافظ الجهود المبذولة من قيادات إدارة التعليم ومنسوبيها مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .