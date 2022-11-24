محافظ الخرج يستقبل مدير ومساعد شعبة مرور المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج اليوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٤/٣٠هـ مع مدير شعبة مرور المحافظة العقيد سعد بن مناحي القحطاني ومساعد مدير المرور المقدم ناصر بن فهد الدوسري .
حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن مـؤشرات وإحصائيات تفصيلية لأداء السلامة المرورية، وآخر مستجدات العملية المرورية.
وشدد سمو المحافظ على أهمية العمل المتواصل و تطوير وتقديم الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق محافظة الخرج وتأكيد الانتشار الميداني لرجال المرور في الطرقات الرئيسة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركتها. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.