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جديد المناطق > “أمانة جدة”: سنعوض المتضررين من الأمطار والسيول بنفس آلية عام 2009
25/11/2022   11:59 ص

“أمانة جدة”: سنعوض المتضررين من الأمطار والسيول بنفس آلية عام 2009

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أكد متحدث أمانة محافظة جدة، محمد عبيد البقمي، أنه سيتم تعويض المتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة يوم أمس بنفس آلية التعويض عما حدث في عام 2009.

وأوضح أنه يمكن للمتضررين أن يتقدموا لمركز الأزمات والكوارث الممثل في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية لصرف التعويض.

يذكر أن محافظة جدة شهدت أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم أمس (الخميس)، ما دفع المديرية العامة للدفاع المدني إلى التأكيد على الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، وعدم الخروج إلا للضرورة. وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة”: سنعوض المتضررين من الأمطار والسيول بنفس آلية عام 2009

جديد المناطق
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