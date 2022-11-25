نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة”: 7 نصائح لمرضى الربو خلال هطول الأمطار
25/11/2022   11:58 ص

“الصحة”: 7 نصائح لمرضى الربو خلال هطول الأمطار

+ = -
911

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح التي يجب على مرضى الربو الالتزام بها عند هطول الأمطار، وذلك تزامناً مع استمرار هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة.

ونصحت الوزارة مرضى الربو بالحرص على تجنب الأمطار والهواء البارد قدر الإمكان، كونهما من مهيجات الربو، مع الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، وكذلك حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشُعب) بشكل دائم، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من قبل الطبيب لهم.

وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات التالية “حدوث ازرقاق في الأطراف أو الشفتين واللسان، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام”، إضافة إلى عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.

الربو

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 7 نصائح لمرضى الربو خلال هطول الأمطار

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.