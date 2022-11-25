“سكني” يرد على استفسارات حول سبب تأخر إيداع الدعم لبعض المُستفيدين

رد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسارات بشأن سبب تأخر إيداع الدعم السكني الخاص بشهر نوفمبر في حسابات بعض المُستفيدين.
وأوضح البرنامج، أنه جرى تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المُستفيدين، مبيناً أنه يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن، أمس (الخميس)، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر والبالغ 891 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.