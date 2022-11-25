في بداية الموسم الثالث.. ميناءا جدة الإسلامي وينبع التجاري يستقبلان أولى سفن الكروز

استقبل ميناء ينبع التجاري، اليوم سفينة الكروز “MSC Splendida” قادمةً من ميناء جدة الإسلامي؛ وذلك خلال زيارتها الافتتاحية لموسم “كروز السعودية” الثالث الذي يستمر في الفترة بين نوفمبر ومايو لعام 2022م، يأتي ذلك في إطار مبادرة “جذب السفن إلى الموانئ السعودية وتوفير الخدمات المضافة”، التي أطلقتها “موانئ”.
وشهد ميناءا جدة الإسلامي وينبع التجاري، إقامة مراسم تبادل الدروع احتفالاً بالزيارة الأولى لسفينة الكروز؛ والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 4300 راكب وأكثر من 1000 من طاقم الملاحة، حيث تقوم برحلات أسبوعية تنطلق من ميناء جدة الإسلامي؛ ضمن عدد من الرحلات التي اختارت جدة وينبع كوجهات سياحية مُفضلة للمسافرين الدوليين.
وأظهرت الموانئ السعودية، استعدادات غير مسبوقة لاستقبال “سفن الكروز” وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية؛ بما يعكس حجم الإمكانيات التي تتمتع بها الموانئ على ساحل البحر الأحمر، ويجعلها وجهة استثمارية رائدة. وفق “أخبار 24”.
وتتماشى تلك الزيارات مع أهداف “كروز السعودية”؛ لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة؛ ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثالث لـ “كروز السعودية” أكثر من 75 رحلة لسفن تابعة لشركات رحلات بحرية عالمية تتحرك بين كل من ميناءي جدة الإسلامي وينبع التجاري.
يذكر أن الموانئ السعودية، استقبلت خلال الموسمين الأول والثاني، أكثر من 50 ألف راكب من 80 جنسية من حول العالم على متن أكثر من 70 رحلة لسفن تابعة لأربع شركات عالمية رائدة في الرحلات البحرية.