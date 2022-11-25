بالأسماء.. كيف يعوض رينارد غياب ياسر الشهراني؟

يسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي يقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار للخروج من أزمة حقيقية عقب الإصابة القوية التي تعرض لها الظهير الأيسر ياسر الشهراني أمام الأرجنتين.
واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين والسعودية.
وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.
وغادر الشهراني مدينة الدوحة صوب الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.
وأجرى لاعب الهلال عملية جراحية خلال الساعات الماضية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.
ويلعب المنتخب السعودي ضد بولندا يوم السبت المقبل ويختتم دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم الأربعاء.
“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي البدائل المتاحة أمام رينارد لتعويض غياب الشهراني
ناصر الدوسري
يأتي لاعب الهلال ناصر الدوسري على رأس الخيارات المتاحة امام رينار لتعويض الشهراني.
لاعب الوسط صاحب الـ23 عاما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وشارك مع الهلال خلال 16 مباراة في هذا المركز وسجل هدفا.
هدف الدوسري جاء في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال ىسيا خلال مباراة بوهانج الكوري الجنوبي التي حسمها الهلال 2-0.
وسجل الدوسري الهدف في شباك بوهانج بعد مرور 16 ثانية فقط وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.
سلطان الغنام
ويمثل سلطان الغنام الظهير الأيمن لنادي النصر خيارا ثانيا لدى رينار للعب كظهير أيسر.
الغنام لعب مباراة واحدة في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفا ودفع به رينارد في الدقيقة 78 من مباراة الأرجنتين.
ويعد محمد البريك ظهير الهلال الخيار الثالث لرينار في مركز الظهير الأيسر.
البريك لعب مباراتين في مركز الظهير الأيسر ودفع به رينار خلال مباراة الأرجنتين وتحديدا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
سعود عبد الحميد
يحظى أيضًا سعود عبد الحميد يثقة هيرفي رينارد إذ يجيد النجم الشاب اللعب في أكثر من مركز من بينهم الظهير الأيسر. وفق “أخبار 24”.
وإلى جانب مركزه الأساسي كظهير أيمن، استخدم الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر لاعبه الشاب، في مركز الظهير الأيسر، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ولعب عبدالحميد أيضًا، في مركز خط الوسط وقلب دفاع لأول مرة في تاريخه، وذلك خلال تواجده مع منتخب السعودية، في كأس العرب 2021.