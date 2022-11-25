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رياضة > وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي
25/11/2022   11:53 ص

وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي

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توفي أمس الخميس الإعلامي الرياضي ولاعب نادي الاتحاد السابق مدني رحيمي، وذلك بعد دخوله غرفة العناية المركزة، الأسبوع الماضي.

ولعب رحيمي في فريق الاتحاد خلال فترة الثمانينات وحقق معه عدداً من البطولات من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد، كما عمل ضمن الطاقم الإداري بالنادي ومن ثم أصبح أحد أعضاء الشرف.

وعمل الراحل محللاً رياضياً في عددٍ من القنوات منها القنوات الرياضية السعودية وقنوات خليجية.

ونعى الراحل عدد من الرياضيين والإعلاميين، داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن “مدني رحيمي” سبق أن دخل، قبل أكثر من عام، إلى العناية المركزة؛ إثر تعرضه لأزمة صحية عقب إصابته بجلطة دماغية. وفق “أخبار 24”.

وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي

رياضة
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