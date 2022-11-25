يوم لا يُنسى.. كواليس الفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين في كأس العالم

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني السعودي، مساء الخميس، كواليس الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتين، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، المقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.
وكتب المنتخب السعودي التاريخ في كأس العالم وحقق فوزًا تاريخيًا ومستحقًا على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال.
وافتتح “ليونيل ميسي” النتيجة مبكرًا عند الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الـVAR. وشهد الشوط الأول إلغاء 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين بداعي التسلل عند الدقائق 22 و27 و35.
ومع انطلاقة الشوط الثاني تبدل الحال تمامًا، فدخل الأخضر بقوة بغية التعادل، وهو ما تحقق عند الدقيقة 48 عن طريق اللاعب صالح الشهري. ولم يتوقف الضغط السعودي بعد التعادل ليكمل سالم الدوسري انتفاضة الأخضر بهدف أكثر من رائع عند الدقيقة 53.
واستعرض الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كواليس ما قبل المباراة، حيث بدأت بغرفة ملابس اللاعبين، وبعدها اجتماع من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وبعدها جاءت محاضرة من المدير الفني للأخضر، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والتي تضمنت رسالة المدرب للاعبين قبل المباراة التاريخية ضد الأرجنتين، حيث أكد ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز حتى يكتب اللاعبون التاريخ في كأس العالم.
ودخل اللاعبون إلى غرفة الملابس استعدادا لانطلاق المباراة في أجواء حماسية، وخاضوا بعض من عمليات الإحماء، قبل أن يلقي عليهم قائد الفريق سلمان الفرج كلمة، أكد فيها أنه يجب على اللاعبين اللعب بكل جدية من أجل شعار السعودية، واللعب بثقة أمام الأرجنتين. وفق “أخبار 24”.
وبين شوطي المباراة، كانت كلمة هيرفي رينارد مع اللاعبين هي الأبرز والتي حولت النتيجة من الخسارة بهدف للفوز بهدفين لهدف في نهاية اللقاء، ليتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة بالنقاط الثلاث، حيث قال للاعبين: “هُناك (35) مليون سعودي يدعمونكم ويدعون لكم اليوم، الحياة في السعودية ستتوقف عند الساعة (1:00م) من أجلكم!.. هذا ضغط تقومون به؟ أم أنكم تريدون التصوير مع ميسي، عليكم أن تدفعوه وتضغطوا عليه”.
وبعد المباراة، ألقي وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كلمة على اللاعبين، قائلا: “فزتوا على مرشح للبطولة وعلى أفضل لاعب بالعالم، باقي مباراتين وقادرين”.
يوم لا ينسى.. كواليس الفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين في كأس العالم #كأس_العالم_FIFA#FIFAWorldCup🏆#السعودية_الأرجنتينhttps://t.co/3y61CmnQDUpic.twitter.com/XydtyWWyjl
— سبورت 24 (@sporty_24) November 24, 2022