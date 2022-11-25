“الأرصاد”: توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها.
وأضاف المركز، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية مناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من المناطق الشمالية للمملكة. وفق “أخبار 24”.