رينارد: أنا غدًا سعودي.. وهذه حقيقة حصول اللاعبين على مكافآت ضخمة بعد الفوز على الأرجنتين

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، أن ما يتردد بشأن حصول اللاعبين على مكافآت ضخمة بعد الانتصار على الأرجنتين غير صحيح.
وقال رينارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بولندا: “لدينا اتحاد قدم جيد، وكذلك وزارة الرياضة التي تعمل معنا بصورة رائعة وجادة، حالياً انتصرنا في مباراة واحدة فقط”.
وأضاف: “أتينا من أجل هدف التأهل، لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة في المونديال، سنحافظ على تواضعنا لأننا إذا نسينا ذلك لن نقدم مباراة جيدة”.
وتابع: “هناك من سيفرح بانتصار المنتخب السعودي وهناك من يعتقد أنها “ضربة حظ”، سنستمع لجميع التعليقات ونلتزم الصمت ونلعب”. مشيرا: “أملك لاعبين ملتزمين بالتدريبات، ومتحمسين وبعضهم خاض تجربة مونديال 2018 وبالتأكيد يطمحون لتقديم الأفضل في هذا المونديال”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “من الصعوبة أن يلعب سلمان الفرج خلال النسخة الحالية من المونديال بسبب الإصابة”.
وأتم: “لكل قصته الخاصة هذه قصتي، هذا جزء من حياتي أجدادي كانوا من بولندا ولكن أنا غداً سعودي”.