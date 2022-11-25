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جديد المحليات > الحقيل: اختيار المملكة مقراً لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية إنجاز وطني
25/11/2022   10:31 م

الحقيل: اختيار المملكة مقراً لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية إنجاز وطني

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن قرار الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية باختيار المملكة مقرًا رئيسيًا يأتي تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لجعل المملكة مقراً للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وقبلةً لقطاعات المال والأعمال.

وأوضح أن هذا المُنجز سيتيح لقطاع المقاولات في الدول الإسلامية الاستفادة من التجربة السعودية في بناء قطاع يُمثّل ثاني أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أنه يمثل إنجازاً وطنياً يُحسب لشباب وشابات المملكة، الذين عملوا ليل نهار من أجل أن يكونوا في المُقدمة من أجل بلادهم ومكانتها بين الأُمم. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يضم نقابات واتحادات وهيئات من 57 دولة ويهدف لتحديث وتطوير القطاع بالدول الأعضاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

الحقيل: اختيار المملكة مقراً لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية إنجاز وطني

جديد المحليات
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