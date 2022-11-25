بالصور.. قائد القوات البحرية يحضر فعالية كبار القادة لتمرين “ميدوزا-12” في مصر

شهد قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي فعالية يوم كبار القادة للتمرين البحري الجوي المختلط “ميدوزا-12” في مصر.
وسيستمر التمرين لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من 5 دول و8 مراقبين، في إطار دعم العلاقات المتميزة، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة، ضمن العمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر المتوسط.
يذكر أن المرحلة الرئيسية للتمرين تمت بحضور عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.
وفق “أخبار 24”.