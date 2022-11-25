انطلق مساء، أمس (الخميس)، مهرجان الغضا 44 بمحافظة عنيزة، وذلك في مدينة الغضا السياحية بتنظيم الجمعية السياحية بعنيزة.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان بندر الجنيني، إن المهرجان الذي يستمر لمدة شهر يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وإيجاد نشاط اقتصادي للمشاركين، والتعريف بشجرة الغضا كرمز في المملكة، والتشجيع على الاستزراع مع منح الشباب من الجنسين الفرصة للعمل والتعبير عن مواهبهم والتعريف بإمكانياتهم.
وأضاف “الجنيني” أن المهرجان بدأ عند الساعة الـ3 عصراً بفعاليات وعروض السيرك والفنون الشعبية ومسرح الدمى والعمالقة، والدراجات النارية، وإضاءة نفود الغضا وكذلك الاستزراع في المنصة الخاصة بذلك مع المساحة الحرة لرسومات الأطفال والمسرح وجلسات البر والأركان التوعوية ومنطقة البيع والشراء والألعاب الترفيهية.
ونوه إلى أن الجمعية السياحية بعنيزة كرمت شخصاً ظهر بمقطع فيديو مؤخراً تم تداوله على نطاق واسع وهو يشجع السياحة الداخلية، ومنها مهرجان الغضا الذي يعد من أقدم المهرجانات الشتوية.
وفق “أخبار 24”.