بعد الخسارة أمام السنغال.. تعرف على حظوظ قطر في التأهل لثمن نهائي المونديال؟

تلقى منتخب قطر خسارة قاسية، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره السنغالي بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لكأس العالم 2022.
وقبل أيام خسر منتخب قطر اول مباراة له في كأس العالم 2022 أمام الإكوادور بنتجية 2-0.
وبات موقف المنتخب القطري صعبا للحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بعد الهزيمة في اول مباراتين، لكنها لم تصبح مستحيلة.
وتملك قطر فرصة واحدة من أجل البقاء في كأس العالم والتأهل إلى كأس العالم، وتكمن في فوز الإكوادور على هولندا في الجولة الثانية ثم الفوز على السنغال في الجولة الثالثة، بالتزامن مع فوز قطر على هولندا في الجولة الثالثة. وفق “أخبار 24”.
وفي هذه الحالة ستتأهل الإكوادور كأول عن المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتساوي منتخبات قطر، السنغال وهولندا في عدد النقاط ولكل منتخب 3 نقاط، وسيتم اللجوء في هذه الحالة لفارق الأهداف.
موقف قطر: سجل هدف – واستقبل 5. (4)
موقف السنغال: سجل 3 واستقبل 3. (0)
موقف هولندا: سجل 2 واستقبل 0. (2)