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رياضة > بالفيديو والصور.. هولندا تسقط في فخ التعادل أمام الإكوادور في كأس العالم 2022
25/11/2022   10:30 م

بالفيديو والصور.. هولندا تسقط في فخ التعادل أمام الإكوادور في كأس العالم 2022

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سقط منتخب هولندا في فخ التعادل أمام نظيره الإكوادور، مساء اليوم السبت، بنيتجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس العالم 2022.

وسجل المنتخب الهولندي هدف التقدم بعد مرور 5 دقائق بتسديدة صاروخية للاعبه جاكبو، وبعد دقيقتين عاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

وهدد منتخب الإكوادور مرمى هولندا في الدقيقة 15 عن طريق تسديدة لكنها ارتطمت في دفاعات هولندا، أعقبها كرة تمكن حارس مرمى هولندا من الإمساك بها في الدقيقة 22 .

وواصلت الإكوادور تهديد مرمى هولندا، فشهدت الدقيقة 25 قيام المدافع فيرجيل فان دايك بإبعاد كرة عرضية خطيرة من يسار الملعب.

وحرم حارس مرمى هولندا منتخب الإكوادور من إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعدما تصدى لتصويبة قوية من لاعب الإكوادور فالنسيا خرجت لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع الهولندي. وفق “أخبار 24”.

وقرر حكم المباراة إلغاء هدف سجله منتخب الإكوادور في الدقيقة 45+3 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 49 سجل اللاعب فالنسيا هدف التعادل لمنتخب الإكوادور في شباك هولندا، بعد تسديدة تصدى لها حارس هولندا لكن فالنسيا قام بمتابعة الكرة وأسكنها الشباك.

وبتلك النتيجة، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، ليعتلي المنتخب الهولندي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وخلفه الإكوادور بنفس عدد النقاط، بينما بقي السنغال في المركز الثالث برصيد 3  نقاط، وقطر في المركز الأخير بدون نقاط وتودع البطولة بشكل رسمي.

هولندا

هولندا

هولندا

بالفيديو والصور.. هولندا تسقط في فخ التعادل أمام الإكوادور في كأس العالم 2022

رياضة
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