أرقام قياسية للاعب الإكوادور فالنسيا بعد هدفه في مرمى هولندا

تعادل المنتخب الإكوادوري في وقت سابق من اليوم الجمعة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهولندي.
وسجل هدف منتخب الإكوادور لاعبه إينر فالنسيا ليدوّن أرقامًا تاريخية باسمه يستعرضها سبورت 24 خلال السطور التالية:
– هداف النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 برصيد 3 أهداف.
– رابع لاعب يُسجل في ست مباريات متتالية من كأس العالم لينضم إلى الثلاثي التاريخي إيزيبيو (البرتغال)، باولو روسي (إيطاليا)، أوليج سالينكو (روسيا). وفق “أخبار 24”.
– لم يسجل أي لاعب أهدافاً في كأس العالم منذ نسخة 2014 أكثر من فالنسيا مع أنه لم يشارك في بطولة 2018 باستثناء قائد الأرجنتين ليونيل ميسي وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو سجلا أهدافاً في دور المجموعات بقدر فالنسيا في هذه الفترة.
– أصبح الهداف القياسي للإكوادور في نهائيات كأس العالم برصيد 6 أهداف.