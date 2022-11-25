متقدمين على 25 دولة.. طلاب “تعليم الرياض” يحصدون 445 ميدالية بمسابقة بيبراس

حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالرياض على 445 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية 2022، التي أعلنت نتائجها أمس الأول، متقدمين على طلاب أكثر من 25 دولة مشاركة في المسابقة.
وأقيمت مسابقة بيبراس الدولية، عن بُعد في الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس خلال الفترة من 27 / 9 / 2022 حتى 21 / 11 / 2022.
يأتي ذلك بعد حصول تعليم الرياض الأسبوع الماضي على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت في ألمانيا وعلى جائزتين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد، وحصد موهوبو تعليم الرياض 67 ميدالية ذهبية، و127 ميدالية فضية، و251 ميدالية برونزية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بيبراس مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات عبر الإنترنت، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.