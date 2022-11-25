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رياضة > رسميًا.. قطر تودع بطولة كأس العالم بتعادل هولندا أمام الإكوادور
25/11/2022   10:30 م

رسميًا.. قطر تودع بطولة كأس العالم بتعادل هولندا أمام الإكوادور

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تأكد وداع منتخب قطر بشكل رسمي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور بهدف لكل منهما في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما يتذيل المنتخب القطري الترتيب بدون أي نقطة.

وسجلّت قطر رقمًا سلبيًا خلال مشاركتها بالنسخة الحالية لكأس العالم ـ الأولى لها ـ كأول منتخب يستضيف البطولة ويخسر أول مباراتين. وفق “أخبار 24”.

ويستعد المنتخب القطري لمواجهة نظيره الهولندي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.

رسميًا.. قطر تودع بطولة كأس العالم بتعادل هولندا أمام الإكوادور

رياضة
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