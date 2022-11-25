الشهري ردًا على شائعة “الرولز رويس”: نحن هنا لخدمة الوطن.. ولم نأتي إلى قطر بحثًا عن مكافآت

أكد لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري، أن ما يتردد بشأن حصول كل لاعب في المنتخب السعودي على سيارة رولز رويس بعد الفوز التاريخي على الأرجنتيني في افتتاح مشوار الأخضر بكأس العالم غير صحيح.
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي لمباراة بولندا:” لاعبو المنتخب جاءوا هنا لخدمة وطنهم وتقديم أقصى ما لديهم من أجل ذلك، وليس بحثًا عن مكافآت أو أي شيء آخر”.
وأوضح، أن طموح المنتخب هو التأهل إلى دور الـ 16 وهو هدف لم يتحقق حتى الآن، لكن حال تحقيقه سيكون لكل حادث حديث.
وأشار إلى صعوبة المواجهة المرتقبة أمام بولندا غدًا السبت في الجولة الثانية، معربًا عن أمله في تقديم مستوى كبير وتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى ثمن النهائي. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “لاعبي المنتخب يحترمون أي منافسهم يواجههم حتى لو قلل هذا المنافس من المنتخب السعودي مضيفًا: “عندما تقلل من تقديرك لأي منتخب آخر قد لا تستطيع أن تثبت نفسك أمامه، هذه مشكلتهم لكننا نثق في أنفسنا”.