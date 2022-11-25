غرامة 100 ألف ريال.. “التجارة” تُشهر بمالك منشأة لبيعه إطارات منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)؛ بمالك منشأة تختص في تجارة وزيوت السيارات بالخبر لحيازة وعرض 45 قطعة إطار سيارات منتهية الصلاحية بغرض البيع.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجزائية بالخبر أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وأكدت الوزارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وفق “أخبار 24”.