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جديد المحليات > “أمانة الرياض” تُعلن عن وظائف هندسية وفنية للرجال والنساء
25/11/2022   10:29 م

“أمانة الرياض” تُعلن عن وظائف هندسية وفنية للرجال والنساء

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أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم (الجمعة)، عن توفر 27 وظيفة شاغرة لحاملي المؤهلات الهندسية والفنية للرجال والنساء.

ودعت الأمانة الراغبين في التوظيف إلى التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة ” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ابتداءً من 08/ 05/ 1444هـ حتى 15/ 05/ 1444هـ.

وأوضحت أن مسميات الوظائف تشمل “23” مهندساً معمارياً مساعداً في المرتبة السابعة، ووظيفة واحدة لكل من مهندس مدني مساعد، وأخصائي أمن معلومات وهما في المرتبة السابعة أيضاً، إلى جانب وظيفتين لمصمم جرافيكس في المرتبة السادسة. وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض” تُعلن عن وظائف هندسية وفنية للرجال والنساء

جديد المحليات
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