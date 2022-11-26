القصبي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يحمي الصناعات المحلية ويعزز تنافسيتها

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً؛ يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات للمملكة.
وأبان القصبي أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وأوضح أن موافقة المجلس على النظام تجسد حرص القيادة على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة، ما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة. وفق “أخبار 24”.