نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > القصبي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يحمي الصناعات المحلية ويعزز تنافسيتها
26/11/2022   10:01 ص

القصبي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يحمي الصناعات المحلية ويعزز تنافسيتها

+ = -
768

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً؛ يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات للمملكة.

وأبان القصبي أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وأوضح أن موافقة المجلس على النظام تجسد حرص القيادة على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة، ما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة. وفق “أخبار 24”.

القصبي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يحمي الصناعات المحلية ويعزز تنافسيتها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238213.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.