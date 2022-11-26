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جديد المحليات > أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع كسوة الكعبة المشرفة
26/11/2022   3:36 م

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع كسوة الكعبة المشرفة

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زار رحالة ياباني أشهر إسلامه قبل أيام في العاصمة الرياض؛ مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بمكة المكرمة.

وكان الرحالة الياباني “عبدالرحمن”، الذي يعمل طبيباً للأسنان، قد انطلق من اليابان على دراجة بخارية، في رحلة حول العالم ستستمر لعامين ونصف، وقد أشهر إسلامه بعد زيارة جامع الملك خالد بالرياض.

واطلع الرحالة خلال الزيارة، التي رافقه خلالها المدير التنفيذي لجمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة طاهر آل مصلح ومدير الاتصال المؤسسي الحسين الحبشي، على العرض المرئي لكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها.

وتعرف الرحالة على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي، ووقف على ما تبذله حكومة المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

وفق “أخبار 24”.

أشهر إسلامه قبل أيام.. رحالة ياباني يزور مجمع كسوة الكعبة المشرفة

جديد المحليات
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