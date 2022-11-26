700 مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم

بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعين لتجمع الشرقية الصحي منذ انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة؛ أكثر من 700 مراجع وقد تراوحت الحالات مابين خفيفة ومتوسطة.
وأوضح نائب الرئيس للخدمات الاكلينيكية المشتركة وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي الدكتور مبارك الملحم أن حالات المراجعين تنوعت مابين خفيفة ومتوسطة ولم تسجل أي حالات خطرة ولله الحمد.
وأضاف الملحم أن المرضى راجعو مختلف العيادات، والتي كانت مجهزة بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة.
مؤكداّ بأن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة كافة الحالات بمختلف تصنيفها، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام وعيادات المستشفى والمركز الصحي بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
كما أشار نائب الرئيس للخدمات الاكلينيكية المشتركة وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي أن المركز الصحي يعمل على مدار 24 ساعة وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة، حيت تتواجد بها 4 عيادات من ضمنها عيادة الأسنان. وفق “أخبار 24”.
مشيداً بتميز جميع العاملين بالمستشفى والمركز وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية، معربًا عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع، منوهًا بمتابعة واهتمام الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي ودعمه المتواصل للمستشفى والمركز وكافة الخدمات الصحية في المنفذ تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين وتحسين جودة العمل .