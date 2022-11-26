أكدت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، فاطمة النعيمي، أن بطولة كأس العالم2022 حققت نجاحاً كبيراً في الحضور الجماهيري، إذ سجّلت مباريات المرحلة الأولى من دوري المجموعات حتى مساء أول أمس (الخميس) نسبة حضور بلغت 94 %من السعة الكلية للحضور في الملاعب.
وأشارت النعيمي إلى أن مباراة البرازيل أمام صربيا، التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل، حطّمت الرقم القياسي لحضور الجماهير للمباريات.
وأفادت بأن جميع تذاكر المباريات المتبقية في منافسات مونديال قطر 2022 تم بيعها، خاصة بعد مشاهدة الجماهير من جميع أنحاء العالم للافتتاح المبهر للبطولة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت النعيمي أن قطر ومنذ إعلان فوزها باستضافة البطولة أعلنت أن هذه البطولة هي بطولة كل العرب ونجاحها فخر لكل العرب وليس لقطر فقط، إذ إن البطولة فرصة مثالية لتغيير التصوّرات النمطية عن قطر والمنطقة العربية بشكل عام، وستساعد في تبديد الأفكار المغلوطة عن العالم العربي.