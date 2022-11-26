“المرور” يؤكد على التحقق من أحوال الطقس قبل السفر بالمركبة

حثت الإدارة العامة للمرور الراغبين في السفر بمركباتهم التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد وجهة الرحلة، وفحص المركبة، ومصابيحها، وعجلاتها، ونظام مكابحها.
ودعت المسافرين إلى فحص الإطار الاحتياطي وأخذ قسط من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها، إضافة إلى أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة، وخرائط الطرق لاستخدام البدائل في الحالات الطارئة.
وأكدت الإدارة في وقت سابق على قائدي المركبات توخي الحذر أثناء هطول الأمطار والسير بسرعة منخفضة، حتى يمكن السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة. وفق “أخبار 24”.
وشهدت عدة مناطق في المملكة، خلال الأيام الماضية، معدلات هطول أمطار مرتفعة؛ الأمر الذي دفع بعض المحافظات إلى غلق عدد من الطرق والأنفاق، وتأجيل الدراسة بعدد من المدارس والجامعات، مع إعلان حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.