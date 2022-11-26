عكس مجريات المباراة.. الأخضر يسقط بثنائية أمام بولندا (فيديو وصور)

هُزم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم السبت بنظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.
ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82.
ملخص بأحداث المباراة:
بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الأخضر في تهديد مبكر لمرمى منتخب بولندا.
وسدد لاعب المنتخب الوطني محمد البريك كرة قوية من أمام منطقة جزاء بولندا ارتطمت في الدفاع وخرجت لكرة ركنية في الدقيقة 8 نُفذت وأبعدها الدفاع البولندي في النهاية عن منطقة جزائه ولكنها استمرت بين أقدام الأخضر قبل أن تخرج لرمية تماس لبولندا في نهاية الهجمة.
وأرسل لاعب المنتخب فراس البريكان كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 11 ولكن أبعدها الدفاع البولندي.
وسقط لاعب المنتخب محمد كنو مُصابًا في منتصف الملعب بالدقيقة 12 بعد كرة مشتركة مع لاعب بولندا قبل أن يستكمل اللقاء.
وسدد لاعب المنتخب محمد كنو كرة قوية من داخل منطقة جزاء بولندا في الدقيقة 13 ولكن تصدى لها تشيزني ببراعة وأبعدها لركنية.
وحصل المنتخب الوطني على مخالفة على يسار منطقة جزاء بولندا نفذها محمد البريك في الدقيقة 17 ولكن أمسك بها حارس بولندا تشيزني.
وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية ضد لاعبي منتخب بولندا بعدما عرقل لاعبه عبدالإله العمري لمنعه من قيادة هجمة مرتدة في الدقيقة 19.
وحصل لاعب المنتخب الوطني عبدالإله المالكي على بطاقة صفراء ستبعده عن مواجهة المكسيك في الجولة الأخيرة؛ لتراكم البطاقات.
وسقط لاعب المنتخب محمد البريك أرضًا في كرة مشتركة مع لاعب منتخب بولندا في الدقيقة 20 ليخرج لتلقي العلاج في الخارج قبل أن يدخل للملعب بعد تلقي الإسعافات.
وجاءت أول خطورة من قبل لاعبي بولندا في الدقيقة 26 بعرضية من ركنية نُفذت وأرسلها بليك برأسه في المرمى ولكن أبعدها صالح الشهري لركنية نُفذت وقاد بها البريك هجمة مرتدة.
وتوقف اللعب في الدقيقة 36 بعد إصابة مادفع المنتخب علي البليهي بعد كرة مشتركة مع ليفاندوفيسكي لتدخل حمالة الإسعاف لنقله خارج الملعب.
وسجل المنتخب البولندي هدفًا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بتسديدة من لاعبه زيلينسكي من داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني.
وطالب لاعبو المنتخب الوطني بركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلة لاعب الأخضر صالح الشهري ليتوقف اللعب ويلجأ الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة واحتسبها في النهاية.
وأهدر لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري في الدقيقة 45+1 ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى بولندا تشيزني ثم تألق الحارس نفسه في متابعة محمد البريك للتصدي لتخرج لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع البولندي.
وأشهر الحكم 10 دقائق كوقت بدل من الضائع شهدت سيطرة من قبل لاعبي المنتخب الوطني ولكن دون إدراك التعادل.
وأجرى المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، مع بداية الشوط الثاني تبديلاً بالدفع باللاعب نواف العابد بدلاً من سامي النجعي.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني محمد كنو ركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 50 من حدود منطقة جزاء بولندا ولكنها مرتّ بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب المنتخب سالم الدوسري كرة بينية لزميله نواف العابد داخل منطقة جزاء بولندا ولكنه يتعثر بالكرة ويسقط داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة لسالم الذي سددها في الدقيقة 55 من داخل منطقة الجزاء ولكن تألق حارس مرمى بولندا تشيزني وأبعد الكرة.
وكاد أن يُسفر الضغط الأخضر على مرمى بولندا عن هدف تعادل في الدقيقة 60 ولكن تسديدة فراس الريكان علت المرمى.
وسدد لاعب المنتخب الوطني محمد كنو في الدقيقة 61 كرة قوية ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
وتصدى القائم والعارضة لفرصتين في الدقيقتين 63 و 61 للمنتخب البولندي.
وحصل المنتخب على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 66 من أمام منطقة جزاء بولندا بعد عرقلة لاعبه فراس البريكان سددها نواف العابد في جسد الحائط البشري.
وسدد لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري في الدقيقة 68 لكرة من أمام منطقة جزاء بولندا ولكن تصدى لها تشيزني.
وحاول لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري إرسال كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 72 ولكن تصدى لها الدفاع البولندي وخرجت لرمية تماس نُفذت ولكن أبعدها الدفاع البولندي في النهاية.
ونجح حارس مرمى المنتخب الوطني في الدقيقة 75 من إنقاذ مرماه من كرة خطيرة بعدما خرج عن مرماه وأبعد الكرة قبل أن تصل للاعب المنتخب البولندي ليفاندوفيسكي.
وسدد لاعب المنتخب الوطني عبدالإله المالكي كرة وصلته داخل منطقة جزاء بولندا ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 78.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني سلطان الغنام كرة عرضية قوية في الدقيقة 80 من يمين الملعب ولكن لم يستطع زميله صالح الشهري الوصول له برأسه.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني باللاعبين ناصر الدوسري وعبدالرحمن العبود بدلاً من صالح الشهري وعبدالإله المالكي في الدقيقة 85.
ودفع المدير الفني رينارد باللاعب هتان باهبري بدلاً من نواف العابد بالدقيقة 90+3.
⚽️🥅 بيوتر زيلينسكي يوقع على الهدف الأول لبولندا مستغلاً تمريرة ليفا الأرضية
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني أمام بولندا كالتالي:
حارس مرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.
خط الوسط: سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو.
خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.
وسيجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني كل من: محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالله عطيف، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري.وفق “أخبار 24”.
وجاء تشكيل المنتخب البولندي للمباراة كالتالي: فويتشيك تشيزني، ماتي كاش، كريستيان بيليك، أركادیوس ميليك، روبرت ليفاندوفسكي، جرزيجورز كریشوفاك، ياكوب كیویر، كاميل جليك، بارتوش بیریزینسكي، بيتور زیلینسكي، برزیمیسلاف فرانكوفسكي.