“سوق البحر الأحمر” تعلن عن برنامج “360 درجة” لمناقشة قضايا صناعة الترفيه

كشفت منصة “سوق البحر الأحمر”، اليوم (السبت)، عن برنامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة، والذي يقدم مناقشات حول الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه.
ويمكن للحضور المشاركة في 13 جلسة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل المبيعات والتوزيع والإنتاج المشترك وفرص الاستثمار في المنطقة العربية والحوافز والخصومات الضريبية وغيرها.
ويشارك في هذه المناقشات أكثر من 50 متحدثًا من المتخصصين في مجال السينما العالمية، حيث سيتبادلون الخبرات والمعرفة، على رأسهم واين بورغ ، ولينا ماتا ونتاشا ماتوس همينغواي، وعبد الجليل الناصر. وفق “أخبار 24”.
وتجمع “سلسلة البحر الأحمر 360 درجة”، والتي تُقام على مدار 4 أيام، متحدثين من العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية في مجموعة من الجلسات التي تعكس طبيعة صناعة الترفيه.