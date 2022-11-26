افتتح أمير منطقة حائل بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم السبت، مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي في متنزه السلام، والذي يستمر حتى 29 نوفمبر.
ويستهدف المهرجان، تشجيع المواطنين على استهلاك المأكولات البحرية، وأسماك الاستزراع السمكي، ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات من أركان للأسر المنتجة ومطاعم للمأكولات البحرية ومواقع ألعاب للأطفال.
كما شهدا أمير حائل ووزير البيئة والمياه، توقيع مشروع الدواجن، وإطلاق الاستثمارات الجديدة لشركة المراعي بمحافظة الشملي؛ بهدف المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي.
وفق “أخبار 24”.