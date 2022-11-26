“الفوز يُنهي كل الاحتمالات”.. فرص الأخضر في التأهل لدور الـ 16 عقب الهزيمة أمام بولندا

هُزم المنتخب الوطني السعودي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته، اليوم السبت، بنظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.
وتصدر المنتخب البولندي مؤقتًا جدول ترتيب المجموعة بعد هذا الفوز برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الأخضر صاحب المركز الثاني.
ويستعد المنتخب الوطني السعودي لمواجهة نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.
ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم قطر 2022
1) بولندا :4 نقاط من مباراتين.
2) السعودية: 3 نقاط من مباراتين.
3) المكسيك: نقطة من مباراة.
4) الأرجنتين: بدون أي نقطة
ويستعرض سبورت 24 فرص الأخضر في التأهل لدور الـ 16 عقب الهزيمة أمام بولندا:
الفوز أمام المكسيك
الفوز يقضي على كل الاحتمالات ويحسم للمنتخب الوطني إحدى بطاقتي التأهل؛ إذ سيرفع الأخضر رصيده إلى النقطة 6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة.
وهنا سيتوقف الأمر على نتائج مباراة اليوم في الجولة الثانية بين المكسيك والأرجنتين والجولة الثالثة لتحديد الطرف الثاني مع الأخضر ومن سيصعد متصدرًا.
التعادل أمام المكسيك
سيرفع التعادل أمام المكسيك رصيد الأخضر للنقطة 4 ورصيد المكسيك عند نقطتين لينتظر نتائج مباراة اليوم بين الأرجنتين والمكسيك ومباراة الجولة الثالثة بين بولندا والأرجنتين.
الهزيمة أمام المكسيك
سيتوقف رصيد الأخضر عند النقطة 3 وسيرفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى النقطة 4 وتختفي فرص الأخضر في التأهل.