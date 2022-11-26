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رياضة > غدًا.. الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المكسيك بمران مغلق
26/11/2022   10:31 م

غدًا.. الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المكسيك بمران مغلق

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يستأنف المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد تدريباته عند الساعة السادسة مساءً في مقر إقامته في الدوحة، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وهُزم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم السبت بنظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.

وتصدر المنتخب البولندي مؤقتًا جدول ترتيب المجموعة بعد هذا الفوز برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الأخضر صاحب المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.

ويستعد المنتخب الوطني السعودي لمواجهة نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.

غدًا.. الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المكسيك بمران مغلق

رياضة
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