وزير الرياضة يوجه رسالة لجماهير الأخضر

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيه رسالة لجماهير المنتخب الوطني، المتواجدة في قطر لمساندة الأخضر في كأس العالم 2022.
وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع “تويتر”: “جمهورنا الغالي، شكرًا لدعمكم ووجودكم وتشجيعكم، ما قصرتم، وموعدنا الأربعاء بإذن الله”.
وفي وقت سابق، نشر تغريدة عبر حسابه للاعبي الأخضر قائلا :”خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزاً، ثقتنا فيكم كبيرة ومعوضين خير بإذن الله”.
وهُزم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته، اليوم السبت، بنظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم. وفق “أخبار 24”.
وتصدر المنتخب البولندي مؤقتًا جدول ترتيب المجموعة بعد هذا الفوز برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الأخضر صاحب المركز الثاني.