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جديد المناطق > انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقية
27/11/2022   8:21 ص

انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقية

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انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة “مسبار 6″، والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية حتى 1 ديسمبر، برعاية نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول، ومشاركة 120 طالبًا بالصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام.

وقال مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي: إن الطلاب سيحصلون على المعارف والمهارات في 9 مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأشار إلى أن المسارات العلمية، تتضمن الكيمياء وعلوم المواد والطيران وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.

انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقيةانطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقيةانطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقيةانطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقيةانطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقيةانطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقية

وفق “أخبار 24”.

انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمسارات علمية وإثرائية وترفيهية بالشرقية

جديد المناطق
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