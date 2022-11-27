الأرجنتين تهزم المكسيك بـ”ثنائية”.. وتحيي آمالها في التأهل لدور الـ 16

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا.
وسجل للأرجنتين النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 64، وذلك عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس المكسيكي أوتشوا، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 87 من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة حصد المنتخب الأرجنتينى 3 نقاط حل بها في المركز الثاني في المجموعة وتجددت آمالها فى التأهل للدور الـ 16، فيما يتصدر ترتيب المجموعة المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة واحدة.
🇦🇷🐐
LIONEL MESSI FIRES ARGENTINA AHEAD!
Spectacular scenes at the Lusail Stadium as Messi scores his 8th @FIFAWorldCup goal 👏#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/SCePKPtToZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2022
🇦🇷🎯
What a finish from Enzo Fernández to double Argentina’s lead 👏#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/pKNTar79Vv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2022