جمهور المنتخب السعودي ينظفون مدرجات الملعب بعد مباراة بولندا

قام جمهور المنتخب السعودي بلافتة رائعة بالإقدام على تنظيف مدرجات ملعب المدينة التعليمية؛ الذي شهد مواجهة الأخضر مع المنتخب البولندي، ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.
ووثقت قنوات ووسائل إعلام جمهور الصقور الخضر وهو يجمع مخلفات المشجعين في المدرجات، وبقايا الأكل وزجاجات المياه، ليقدموا درساً لجماهير المنتخبات الأخرى، وتعطي صورة إيجابية عن أخلاق الجمهور السعودي ووعيه.
وجمع المشجعون المخلفات في أكياس للقمامة، بعد ختام المباراة، التي انتهت بهدفين لصالح بولندا، ونظموا أنفسهم لجمع كل ما تركته الجماهير في ملعب المدينة التعليمية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المنتخب السعودي يستعد لمباراته الثالثة ضمن دور المجموعات في المونديال، ويواجه فيها منتخب المكسيك، الذي تحدد تأهله إلى دور الـ16.