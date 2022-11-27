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رياضة > ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والمكسيك
27/11/2022   8:20 ص

ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والمكسيك

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حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك السبت في إطار الجولة الثانية من مونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا.

وسجل للأرجنتين النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 64، وذلك عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس المكسيكي أوتشوا، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 87 من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة يحصل الأرجنتين على 3 نقاط يحل بها في المركز الثاني في المجموعة، فيما يتصدر الترتيب المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والمكسيك

رياضة
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