“هنا المونديال 8”.. 4 مواجهات قوية أبرزها “إسبانيا وألمانيا”

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الأحد) إقامة 4 مباريات قوية من المجموعتين الخامسة والسادسة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم الثامن، حيث تقام اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، أربع مباريات قوية ومهمة في معركة الصعود إلى دور الـ 16 بالمونديال.
اليابان وكوستاريكا
يواجه المنتخب الياباني نظيره الكوستاريكي في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب أحمد بن علي الذي يتسع إلى أكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الخامسة.
بلجيكا والمغرب
يلتقي المنتخب المغربي نظيره البلجيكي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة الذي يتسع إلى أكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة السادسة بالمونديال.
كرواتيا وكندا
يواجه منتخب كرواتيا نظيره كندا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة السادسة في المونديال. وفق “أخبار 24”.
إسبانيا وألمانيا
يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الألماني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الخامسة.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.