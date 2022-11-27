8 أهداف فى 21 مباراة.. ميسى يعادل أرقام مارادونا فى المونديال

حقق النجم ليونيل ميسى العديد من الأرقام المميزة فى مباراة المكسيك التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة فى المونديال.
ونجح ميسى فى معادلة أرقام أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا فى المونديال بعدما شارك فى 21 لقاء مثله، كما أنه سجل 8 أهداف بالتساوي أيضًا مع دييجو.
وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على نظيره المكسيك بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا.
سجل للأرجنتين النجم ليونيل ميسى فى الدقيقة 64، وذلك عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس المكسيكى أوتشوا، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز فى الدقيقة 87 من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة يحصل الأرجنتين على 3 نقاط يحل بهم فى المركز الثاني فى المجموعة، فيما يتصدر الترتيب المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب السعودي فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة واحدة.