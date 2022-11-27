شراكة بين “روشن” و”دار الأركان” لتطوير فلل فاخرة في حي “سدرة” بالرياض

حصلت شركة “دار الأركان” العقارية، على عقد لتشييد فلل سكنية في حي “سدرة” في شمال العاصمة الرياض، التابع لشركة التطوير العقاري الوطنية “روشن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وستسهم الشراكة بين “روشن” و”دار الأركان” في إثراء العروض السكنية وإضفاء التنوّع على الوحدات التي يضمها المشروع بحي “سدرة”.
وتم تطوير مشروع حي “سدرة” السكني مع إيلاء التركيز على مفهوم الاستدامة وضمان أسلوب معيشة راقٍ لقاطنيه، إذ يقدم مزيجاً متنوعاً من أنماط المساكن من حيث الشكل والحجم وقدرة استيعاب السكان، ويعكس نموذج “العمل والعيش والترفيه” في وسط الطبيعة الوارفة داخل المجتمع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” ديفيد جروفر أن رؤية “روشن” تتمثل في تطوير مجتمعات حديثة متكاملة ومستدامة مستوحاة من التراث المعماري الغني في المملكة وتثري أنماط حياة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
من جهته، أبان رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان يوسف الشلاش، أن مشروع “سدرة” يُعد أحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الفرصة للشركة سيتيح طرح فلل سكنية رائعة ومجهزة بالكامل ضمن هذا المجتمع، ما يسهم في الارتقاء بمعايير المساكن الفاخرة في المملكة.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير حي “سدرة” خلال 3 سنوات، حيث سيضيف المشروع المقسّم إلى 8 مراحل ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية إلى سوق الإسكان في الرياض، وأكثر من 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة.